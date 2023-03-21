Сі Цзиньпін та початок "китаїзації" Росії
Йти до Китаю і фактично в його зону впливу під керівництвом того, хто отримав виклик в Гаагу, російські еліти точно не підписувалися
Візит китайського лідера до Москви ставить перед російськими кланами екзистенційне питання. Прямо як у Гамлета: бути або не бути. Путін тепер для Заходу злочинець, ордер на його арешт вже не можна відкликати або переграти. Йти до Китаю і фактично в його зону впливу під керівництвом того, хто отримав виклик в Гаагу, російські еліти точно не підписувалися. Китайські автівки та інші товари та і юань як основна валюта (вже росіянам активно пропонують приватні депозити в юанях) означають початок "китаїзації" Росії.
Йти до Китаю і фактично в його зону впливу під керівництвом того, хто отримав виклик в Гаагу, російські еліти точно не підписувалися
Читайте також: Чого хоче Китай: васалізації Росії та ослаблення США
Сі приїхав з пропозиціями спільних проєктів у сферах видобутку ресурсів та інфраструктури. Варіантів відмовитися в Путіна немає, хоча поторгуватися, звісно, може. Якщо так піде, то Росія поступово стане для Китаю тим, чим для РФ є Білорусь. Хоча і Білорусь після візиту Лукашенка в Пекін Путіну з'їсти буде складніше. Китай завжди тільки про себе — про Китай. І послаблення Росії для нього дуже вигідне — це дозволяє отримати опосередкований контроль над РФ. Поки що. Багато хто в Росії й так замислюється над цим сценарієм, а після ордеру на арешт Путіна почне дуже серйозно думати. Російським елітам є, що втрачати, й скоро може бути пізно.
Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.28
Купівля 38.28Продаж 39.06
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе