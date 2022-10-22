Сі Цзіньпін вимагає від Путіна прискорити капітуляцію України, - Портников

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Китай займає нейтральну позицію тільки у фантазіях деяких наших політиків та експертів, або в людей, які мають якісь бізнес-інтереси в цій країні. Китай абсолютно зацікавлений, як і Іран, щоб Росія перемогла у цій війні. При чому перемогла серйозно. Коли ми говоримо, що Сі Цзіньпін сказав Володимиру Путіну на зустрічі в Самарканді, що той має закінчити війну, а я впевнений, що він це йому сказав, то він мав на увазі прискорення капітуляції України", - пояснив Портников

Журналіст переконаний, що Китаю дуже потрібна перемога Росії у війні проти України.

"Такі вимоги Сі Цзіньпін поставив Путіну через те, що Китай має економічні проблеми. Економічні проблеми Китаю через війну Росії проти України будуть тільки посилюватись. Це досить серйозна проблема, яка повʼязана з розвитком ситуації в самому Китаї. Проте Китаю потрібна перемога Росії в цій війні. Оскільки перемога Росії відкриває дорогу Китаю для військового розв'язання питання Тайваню", - додав він.

22 жовтня ​​Комуністична партія Китаю на своєму 20-му з'їзді затвердила Сі Цзіньпіна на третій п'ятирічний термін перебування на посаді генерального секретаря Компартії