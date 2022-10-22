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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Сі Цзіньпін вимагає від Путіна прискорити капітуляцію України, - Портников
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Сі Цзіньпін вимагає від Путіна прискорити капітуляцію України, - Портников

22 жовтня, 2022 субота
21:09
війна з Росією Володимир Путін та Сі Цзіньпін

Журналіст Віталій Портников переконаний, що лідер Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з Володимиром Путіним в Самарканді вимагав прискорити капітуляцію України

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Китай займає нейтральну позицію тільки у фантазіях деяких наших політиків та експертів, або в людей, які мають якісь бізнес-інтереси в цій країні. Китай абсолютно зацікавлений, як і Іран, щоб Росія перемогла у цій війні. При чому перемогла серйозно. Коли ми говоримо, що Сі Цзіньпін сказав Володимиру Путіну на зустрічі в Самарканді, що той має закінчити війну, а я впевнений, що він це йому сказав, то він мав на увазі прискорення капітуляції України", - пояснив Портников

Журналіст переконаний, що Китаю дуже потрібна перемога Росії у війні проти України.

"Такі вимоги Сі Цзіньпін поставив Путіну через те, що Китай має економічні проблеми. Економічні проблеми Китаю через війну Росії проти України будуть тільки посилюватись. Це досить серйозна проблема, яка повʼязана з розвитком ситуації в самому Китаї. Проте Китаю потрібна перемога Росії в цій війні. Оскільки перемога Росії відкриває дорогу Китаю для військового розв'язання питання Тайваню", - додав він.

  • 22 жовтня стало відомо, що Китай засудив санкції ЄС проти Ірану.

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Україна
Росія
Китай
Володимир Путін
російська армія
Іран
Тайвань
Віталій Портников
Сі Цзиньпін
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