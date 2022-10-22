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Китай засудив санкції ЄС проти Ірану за постачання РФ зброї для війни проти України

22 жовтня, 2022 субота
08:48
Світ Китай

У міністерстві закордонних справ Китаю назвали незаконними санкції ЄС проти Ірану за постачання зброї РФ для війни проти України

Про це повідомляє МЗС Китаю

За словами речника МЗС КНР Вань Веньбіна, Пекін вважає незаконними санкції ЄС, які було запроваджено через постачання Іраном росіянам дронів для війни в Україні.  

"Китай виступає проти незаконних односторонніх санкцій, запроваджених без мандату Ради Безпеки ООН і підґрунтя міжнародного права. За нинішніх обставин ми закликаємо до спокою та стриманості всі зацікавлені сторони. Ми заохочуємо та підтримуємо всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи в Україні, а також зусилля щодо спільної роботи в напрямку деескалації", - сказав Вань Веньбін. 

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Китай
ЄС
зброя
Іран
війна з Росією
безпілотник
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