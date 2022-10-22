Про це повідомляє МЗС Китаю.

За словами речника МЗС КНР Вань Веньбіна, Пекін вважає незаконними санкції ЄС, які було запроваджено через постачання Іраном росіянам дронів для війни в Україні.

"Китай виступає проти незаконних односторонніх санкцій, запроваджених без мандату Ради Безпеки ООН і підґрунтя міжнародного права. За нинішніх обставин ми закликаємо до спокою та стриманості всі зацікавлені сторони. Ми заохочуємо та підтримуємо всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи в Україні, а також зусилля щодо спільної роботи в напрямку деескалації", - сказав Вань Веньбін.

20 жовтня Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників Росії для ударів по Україні.

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