Сі Цзіньпіна переобрали на посаду генсекретаря Компартії Китаю

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що переобрання на третій термін на посаду генерального секретаря Компартії Китаю зміцнить позицію Сі Цзіньпіна при владі. Таким чином його фактично можуть прирівняти до лідера-засновника КНР Мао Цзедуна.

Також під час з'їзду КПК було затверджено кілька правок до статуту партії. Вони визначають Сі Цзіньпіна як "основного" лідера партії та закріплюють його політичну думку як ідеологію. Крім того, одна з поправок закріпила в статуті партії "розвиток бойового духу, зміцнення боєздатності".

Водночас на з'їзді були відсутні два ключові членки КПК з 205 - 67-річні прем'єр-міністр Лі Кецян, який іде з цієї посади, та очільник Народної політичної консультативної конференції Китаю Ван Ян. Останнього розглядали як заміну на посаді прем'єр-міністра.

Відсутність цих членів КПК пов'язують із тим, що Центральний комітет КПК завтра проведе свій перший пленум і представить новий Постійний комітет Політбюро. До останнього, на думку аналітиків, входитимуть союзники Сі Цзіньпіня, завдяки чому його влада буде зміцнюватися.

Хоча Лі Кецян і Ван Ян не мають близьких зв'язків із Сі Цзіньпіном, відповідно до вікових норм Китаю вони обидва мають право ще п'ять років служити в Постійному комітеті КПК. Утім аналітики стверджують, що чинний генсекретар Компартії внесе до Постійного комітету чотирьох нових людей.

"Головна тема цього з'їзду, як видно з поправки до конституції та доповіді, - наголосити на основному статусі Сі. З цим з'їздом авторитет Сі ще більше зросте. У майбутньому ми побачимо велику концентрацію влади навколо Сі та навколо центру", - сказав старший науковий співробітник Інституту Східної Азії у Сінгапурі Чен Ган.

22 жовтня стало відомо, що Китай засудив санкції ЄС проти Ірану.

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