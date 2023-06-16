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Сі Цзіньпін зустрівся з Біллом Гейтсом: запропонував "китайський варіант подолання глобальних викликів"

16 червня, 2023 п'ятниця
15:35
Світ Сі Цзіньпін зустрівся з Біллом Гейтсом

Голова КНР Сі Цзіньпін у п'ятницю, 16 червня, в Пекіні провів зустріч з Біллом Гейтсом - співголовою Фонду Білла і Мелінди Гейтс

Про це повідомило видання Сіньхуа.

Зазначається, що Сі Цзіньпін схвалив роботу Гейтса та його фонду у справі сприяння скороченню бідності, поліпшення охорони здоров'я, розвитку та благодійності в усьому світі.

"Нині у світі прискореними темпами відбуваються небачені за останні сто років колосальні зміни. Я висунув Ініціативу з глобального розвитку, Ініціативу з глобальної безпеки та Ініціативу глобальної цивілізації для того, щоб запропонувати китайський варіант для розв'язання глобальних викликів", - підкреслив Сі Цзіньпін.

Також Сі Цзіньпін заявив, що Китай насамперед зосередиться на розв'язання власних проблем. Для КНР, величезної країни з населенням понад 1,4 млрд осіб, збереження довгострокової стабільності та безперервного розвитку є значним внеском у забезпечення миру, стабільності та процвітання в усьому світі.

Додається, що Китай закріпить успіхи в боротьбі з бідністю, здійснить підйом села і буде безперервно підвищувати рівень гігієни та охорони здоров'я в сільській місцевості, заявив Сі Цзіньпін.

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Підкресливши, що Китай прагне до всебічного просування процесу великого відродження китайської нації за допомогою китайської модернізації, Сі Цзіньпін додав, що Китай в жодному разі не піде второваною доріжкою гегемонізму, а здійснюватиме спільний розвиток з іншими країнами та просуватиме формування спільноти єдиної долі людства.

Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий розгортати широке науково-технічне та інноваційне співробітництво з усіма країнами світу, а також брати активну участь і просувати реагування на глобальні виклики в таких сферах, як зміна клімату, боротьба з епідемією і громадська охорона здоров'я.

За його словами, Китай готовий продовжувати зміцнювати співпрацю з Фондом Білла і Мелінди Гейтс у відповідних галузях, а також надавати посильну підтримку і допомогу іншим країнам, що розвиваються.

"Ви є першим американським другом, з яким я зустрічаюся в Пекіні цьогоріч", - заявив Сі Цзіньпін, зазначивши, що у зв'язку з виходом світу з пандемії COVID-19, люди мають більше рухатися, спілкуватися одне з одним і зміцнювати взаєморозуміння.

"Основа китайсько-американських відносин лежить у людях. Ми завжди покладали наші надії на американський народ і сподіваємося, що дружба між двома народами продовжиться", - наголосив він.

  • 30 травня Володимир Зеленський заявив, що Китай може бути корисним у ролі посередника у припиненні війни в України, якщо займе чітку позицію щодо агресії РФ.

Здоров'я
Китай
Білл Гейтс
США
COVID-19
Сі Цзиньпін
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