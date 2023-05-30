Про це Зеленський сказав у інтерв'ю південнокорейському виданню Chosun.

За словами президента України, який 26 квітня провів першу з початку повномасштабного вторгнення РФ розмову з лідером КНР Сі Цзіньпіном, Київ дав чітко зрозуміти Пекіну, що цінує будь-які мирні зусилля, але фундаментальною є українська формула миру.

"Це правда, що Китай прямо не підтримує позицію України. Щодо власної мирної ініціативи Китаю, ми чітко дали зрозуміти, що цінуємо будь-які зусилля інших країн щодо миру, але наша власна формула миру, наша ініціатива є фундаментальною. Тому що ця війна почалася в Україні та триває тут. Щойно Китай займе чітку і тверду позицію, що "російські війська повинні вийти з усієї території України", я думаю, це може бути корисним для нас", - сказав Зеленський.

Він висловив думку, що Китай займає таку позицію, оскільки намагається балансувати між Росією та Заходом. Водночас президент України наголосив, що Москва довела, що не може бути надійним партнером.

"Китай намагається балансувати між Заходом і Росією. Але що зробив Путін? Хіба ви не оголосили про розміщення ядерної зброї в Білорусі за тиждень після того, як виступив "проти розміщення ядерної зброї за межами своєї території" під час зустрічі з Сі Цзіньпіном? Росія бреше навіть тим країнам, які були хоч якось близькі до неї, навіть тим країнам, які вважали Росію чесним союзником", - переконаний Зеленський.