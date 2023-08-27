Сили оборони на Таврійському напрямку знищили 11 складів боєприпасів та 32 військової техніки ворога

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Зазначається, що Сили оборони рухаються вперед на Таврійському напрямку. Артилерійські підрозділи української армії протягом доби виконали 1268 вогневих завдань.



"За останню добу втрати ворога склали 305 осіб (безповоротні - 78, поранені - 210, полон - 17)", - йдеться у повідомленні.



Також українські військові знищили 32 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 8 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ, 1 ПТРК, 4 БПЛА, 10 одиниць автомобільної техніки.



Крім цього, українські військові знищили 11 складів боєприпасів ворога.