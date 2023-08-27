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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Сили оборони на Таврійському напрямку знищили 11 складів боєприпасів та 32 військової техніки ворога

Сили оборони на Таврійському напрямку знищили 11 складів боєприпасів та 32 військової техніки ворога

27 серпня, 2023 неділя
23:15
Війна з Росією

Протягом суботи, 26 серпня, українські захисники ліквідували 78 окупантів та ще 17 - взяли у полон. Водночас ЗСУ знищили 32 одиниці військової техніки противника

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Зазначається, що Сили оборони рухаються вперед на Таврійському напрямку. Артилерійські підрозділи української армії протягом доби виконали 1268 вогневих завдань.
 
"За останню добу втрати ворога склали 305 осіб (безповоротні - 78, поранені - 210, полон - 17)", - йдеться у повідомленні.
 
Також українські військові знищили 32 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 8 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ, 1 ПТРК, 4 БПЛА, 10 одиниць автомобільної техніки.
 
Крім цього, українські військові знищили 11 складів боєприпасів ворога.

  • За добу війни в Україн російські загарбники втратили 340 солдатів й 20 дронів.
російська армія
ЗСУ
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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