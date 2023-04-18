Сили оборони постійно ведуть контрбатарейну боротьбу з противником, - Гуменюк

Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо".

"Противник достатньо накопичив сил та засобів на тимчасово окупованих територіях України. Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу з противником на Півдні. За минулу добу наші захисники знищили дві артилерійські установки, два безпілотники та бронетехніку. Однак росіяни продовжують ховатись за місцевим населенням", - розповіла Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що росіяни продовжують примусову евакуацію на тимчасово окупованих територіях.

"Росіяни намагаються вивозити людей з окупованих територій. Вивозять людей на ті рубежі, куди переїжджають самі. Тобто там, де росіяни облаштовують нові місця базування, вони намагаються туди перевозити цивільне населення. Люди неохоче йдуть на таке переселення і воліють залишитись, щоб дочекатись ЗСУ", - додала вона.