Сили оборони постійно ведуть контрбатарейну боротьбу з противником, - Гуменюк
Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що українська армія продовжує успішно знищувати противника та військову техніку на тимчасово окупованих територіях
Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо".
"Противник достатньо накопичив сил та засобів на тимчасово окупованих територіях України. Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу з противником на Півдні. За минулу добу наші захисники знищили дві артилерійські установки, два безпілотники та бронетехніку. Однак росіяни продовжують ховатись за місцевим населенням", - розповіла Гуменюк.
Речниця ОК "Південь" додала, що росіяни продовжують примусову евакуацію на тимчасово окупованих територіях.
"Росіяни намагаються вивозити людей з окупованих територій. Вивозять людей на ті рубежі, куди переїжджають самі. Тобто там, де росіяни облаштовують нові місця базування, вони намагаються туди перевозити цивільне населення. Люди неохоче йдуть на таке переселення і воліють залишитись, щоб дочекатись ЗСУ", - додала вона.
- 18 квітня у Генштабі ЗСУ повідомили, що ворожі війська намагаються наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а на Запорізькому та Херсонському - ведуть оборону. ЗСУ вдалося відбити понад 70 атак
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