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Війна з Росією: хроніка
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Росія зосереджена на наступі по 5 напрямках, обороняється на двох, - Генштаб

18 квітня, 2023 вiвторок
06:38
Війна з Росією російські війська

Ворожі війська намагаються наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а на Запорізькому та Херсонському - ведуть оборону. ЗСУ вдалося відбити понад 70 атак

Про це у ранковому зведенні 18 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

Він активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. 

Протягом 17 квітня, на зазначених ділянках фронту, ЗСУ відбили понад 70 атак Росії. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Українські воїни збили розвідувальний дрон, уразили станцію РЕБ та кілька місць скупчення загарбників

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. 

Також збито ворожий розвідувальний БПЛА типу "Мерлін".

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Росія завдала 4 ракетних та 41 авіаційний удар по Україні минулої доби

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом 17 квітня ворог завдав 4 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. 

Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі.

Протягом минулої доби росіяни здійснили обстріли населених пунктів Соснівка, Попівка та Іскрисківщина Сумської області, а також населених пунктів Окіп, Байрак, Вовчанськ, Охрімівка та Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки. Ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.

На Лиманському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі північніше Спірного, успіху не мала. 

Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку не припиняються бої за місто Бахмут. В районі населених пунктів Іванівське та Предтечине росіяни вели безуспішні наступальні дії. 

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Плещіївка, Щербинівка та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку невдалі ворожі спроби наступу зафіксовано в районах Новокалинового, Сєверного та Первомайського Донецької області. 

Терористичні війська обстріляли, зокрема, Керамік, Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське та Карлівку.

На Мар’їнському напрямку відбито численні ворожі атаки в районі Мар’їнки. Водночас обстрілів РФ зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив. 

Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. 

Протягом доби здійснив понад 40 обстрілів населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині; Золота Балка, Берислав, Львове, Іванівка, Микільське, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

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