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Сили оборони продовжують наступальні операції у напрямку Мелітополя і Бахмута, - Генштаб

19 листопада, 2023 неділя
19:43
Війна з Росією ЗСУ

Сили оборони ведуть наступальні операції у напрямку Мелітополя і Бахмута, а також й надалі утримують позиції на лівобережжі Херсонської області

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 19 листопада.

За добу авіація ЗСУ завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника

Своєю чергою підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 склади боєприпасів противника.

Протягом дня росіяни завдали 16 авіаційних ударів по території України

А також здійснили 41 обстріл позицій наших військ та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.

Окрім того, противник атакував ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" об’єкти критичної інфраструктури України. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 "шахедів". Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сьогодні на основних ділянках фронту відбулось 45 бойових зіткнень

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Янжулівка, Михальчина Слобода, Леонівка Чернігівської області; Ходине, Голишівське, Басівка, Миропільське, Новодмитрівка Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог без успіху вів штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 7 атак. Завдав авіаційного удару біля Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів у районах Серебрянського лісництва Луганської області та Ямполівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де наші воїни відбили 11 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку ворог без успіху вів штурмові дії південніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 9 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Тоненьке, Яснобродівка, Нетайлове, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку ворог без успіху вів штурмові дії у районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де Силами оборони відбито 13 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.
  • На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку загарбники наступальних (штурмових) дій не вели. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Чарівне, Оріхів, Новоандріївка, Степове Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Тягинка, Іванівка, Токарівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Уранці неділі, 19 листопада, російські війська здійснили артилерійський обстріл Херсона, внаслідок чого постраждали п'ятеро мешканців, зокрема дитина. Маленьку дівчинку доставили до реанімації з множинними пораненнями та контузією.

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