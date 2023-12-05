Сили оборони України відвоювали позиції біля Авдіївки, - ISW
За даними американських аналітиків, українські війська нещодавно атакували позиції російських окупантів у лісі на південь від Степового
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 4 грудня.
Аналітики зазначають, посилаючись на геолокаційні кадри, що російські війська просунулися в районі водосховища на північ від Авдіївки. Також повідомляється, що окупанти просунулися в межах Степового.
Російські військові блогери стверджують, що ЗС РФ зміцнили контроль над позиціями в Степовому і навколо нього, а в районі Авдіївського коксохімічного заводу тривають важкі бої. За словами одного з блогерів, російські сили просунулися на 600 метрів у лісовій зоні на південний схід від Степового.
У звіті також згадується заява Генштабу ЗСУ про безрезультатні наступальні операції Росії на схід від Новокалинового, Новобахмутівки, а також поблизу Авдіївки, Степового, Сєверного і Первомайського.
За інформацією американських аналітиків, українські війська нещодавно провели контрнаступальні дії в районі Авдіївки і станом на 1 грудня повернули втрачені позиції.
"На кадрах із геоприв'язкою, опублікованих 4 грудня, видно, як українські війська атакують російські позиції в лісі на південь від Степового приблизно 1 грудня", — зазначили автори звіту.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 15 російських атак, загалом впродовж доби відбулось 61 бойове зіткнення.
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