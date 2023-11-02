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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони відбили 18 атак ворога біля Мар'їнки, - Генштаб

2 листопада, 2023 четвер
21:48
Війна з Росією

Протягом доби на фронті відбулося 38 бойових зіткнень, ворог завдав 4 ракетні і 44 авіаційні удари, 59 разів обстріляв з реактивних систем залпового вогню позиції наших військ і населені пункти

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 2 листопада.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Ситуація на основних напрямках фронту

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін упродовж дня не відбулося. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Рашисти проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілюють населені пункти з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж кордону України. На цих напрямках вороги завдали авіаудару неподалік Могриці на Сумщині, обстріляли з артилерії та мінометів понад півтора десятка населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Куп’янському напрямку ворог марно вів штурмові дії у районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки на Харківщині. Тут наші воїни відбили 5 атак. Рашисти також завдали авіаударів поблизу Петропавлівки, Курилівки та Піщаного Харківської області. Крім того, низку населених пунктів області обстріляли з артилерії та мінометів.

На Лиманському напрямку ворог не вів наступальних дій. Авіаударів зазнали населені пункти Донецької області, також від артилерійських і мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів Донеччини та Луганщини.

На Бахмутському напрямку ворог 6 разів марно намагався відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки на Донеччині. Також без успіху провадив штурмові дії біля Південного. Авіаційних ударів рашисти завдали в районах Кліщіївки та Південного, а під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку ворог безуспішно штурмував у районах населених пунктів Сєвєрне і Тоненьке на Донеччині. Сили оборони відбили 5 атак. Авіаційних ударів противник завдав неподалік Новобахмутівки й Авдіївки, також обстріляв близько 10 населених пунктів з артилерії та мінометів.

На Мар’їнському напрямку ворог не мав успіху під час штурмових дій у районі Мар’їнки, Сили оборони відбили тут 18 атак, а рашисти натомість завдали авіаційного удару в цьому ж районі. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися близько 10 населених пунктів Донеччини на зазначеному напрямку.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії у районі Старомайорського Донецької області. Авіаційних ударів зазнали райони Водяного та Старомайорського. Артилерійських та мінометних обстрілів – близько 10 населених пунктів області.

На Запорізькому напрямку ворог марно намагався відновити втрачені позиції в районі Роботиного. Бив з авіації біля Новоданилівки та Роботиного, з артилерії та мінометів обстріляв понад 20 населених пунктів на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти завдали низку авіаційних ударів по населених пунктах Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Станіслав, Берислав, Веселе, Широка Балка Херсонської області й Очаків на  Миколаївщині.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів, а також іншу важливу ціль противника.

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