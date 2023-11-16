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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони відбили 57 атак рашистів, за добу відбулися 62 бойові зіткнення, - Генштаб

16 листопада, 2023 четвер
19:49
Війна з Росією ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО

За добу 16 листопада ЗСУ відбили 57 ворожих атак на 5 напрямках, загалом за день відбулися 62 бойові зіткнення на основних ділянках фронту

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Протягом доби українська авіація завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника

Своєю чергою підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління та 2 склади боєприпасів росіян.

За день ворог завдав 31 авіаційного та 9 ракетних ударів по території України

А також здійснив 26 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню. Також, РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Клюси, Архипівка Чернігівської області; Заріччя, Чуйківка, Бачівськ Сумської області; Ветеринарне, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Дворічанське Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог без успіху вів штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки. Завдав авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 18 атак противника в районах  Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Окупанти завдали авіаційного удару поблизу Диліївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Тоненьке, Авдіївка, Нетайлове,  Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 15 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.
  • На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового Запорізької області, де наші захисники відбили 5 атак. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Новодарівки та Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Полтавка, Гуляйполе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Іванівка та Білозерка Херсонської.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

  • Так званий Верховний суд ЛНР "засудив" командира 1-ї роти 108-ї окремої гірсько-штурмової бригади 10-ї ОГШБр Андрія Савчука.
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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