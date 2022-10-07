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Сили оборони відбили атаки противника в районах 9 населених пунктів

7 жовтня, 2022 п'ятниця
08:22
війна з Росією ЗСУ

За 6 жовтня українські військові відбили атаки окупантів в районах Виїмки, Красного, Бахмута, Майорська, Веселого, Побєди, Невельського, Кам’янки та Тернових Подів

Про це у фейсбуці передає Генштаб ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку", - йдеться у повідомленні. 

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

Також залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом минулої доби окупанти завдали 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Три крилатих ракети Х-22 противника не долетіли до цілей.

Від ворожого вогню постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів. Серед інших - Новомихайлівка, Залізничне, Спірне, Давидів Брід, Благодатівка і Мирне. Удари по Харкову, Запоріжжю, Миколаєву та Нікополю зроблено виключно з метою знищення цивільних помешкань та критичної інфраструктури міст, кажуть у Генштабі. 

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Мезенівка та Рижівка Сумської області
  • на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічне, Зарубівка, Вовчанськ, Гатище
  • на Краматорському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка та Роздолівка
  • на Бахмутському напрямку противник завдав вогневого впливу в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Часів Яр, Курдюмівка, Опитне, Зайцеве та Нью-Йорк
  • на Авдіївському напрямку, з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, обстріляно райони Мар’їнки, Шахтарського, Водяного та Новомихайлівки

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Новоукраїнка, Новоданилівка, Червоне, Новосілка, Полтавка та Малі Щербаки. 

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів по всій лінії зіткнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди.

Своєю чергою авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 23 удари. Підтверджено ураження опорного пункту, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили понад 20 безпілотників ворога. Серед них - 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 та 1 Mohajer-6.

Ракетні війська й артилерія за минулу добу уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 позицій ППО, 2 засоби артилерії, склад боєприпасів та переправу.

  • Для посилення армії РФ на тимчасово окупованій території Донецької області прибуло 500 відмобілізованих кримінальних злочинців.

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