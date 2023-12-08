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Оновлено

ЗСУ за добу знищили 990 окупантів, 26 бронемашин та 12 артсистем, - Генштаб

8 грудня, 2023 п'ятниця
07:46
Війна з Росією Російська техніка

Українські військові відбили атаки ворога на Бахмутському, Куп'янському, Авдіївському, Запорізькому, Лиманському та Мар'їнському напрямках. Також оборонці знищили 990 окупантів

Про це 8 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 8 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 337 220 (+990) осіб,
  • танків ‒ 5626 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 508 (+26)
  • артилерійських систем – 8057 (+21)
  • РСЗВ – 919 (+0)
  • засобів ППО ‒ 605 (+0)
  • літаків – 324 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+20)
  • крилатих ракет ‒ 1571 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 591 (+30)
  • спеціальної техніки ‒ 1159 (+3).

Зведення Генштабу: Сили оборони відбили атаки РФ на 6 напрямках, найбільше на Авдіївському

Про це пише Генштаб.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 24 атаки ворога в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 30 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника, в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Армія РФ завдала 3 ракетних та 57 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 21 ударний БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 17 ворожих дронів.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Курилівка, Кислівка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Виїмка, Олександро-Шультине, Торецьк, Південне, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Копані Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу ворога

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

  • Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на семи напрямках. Натомість на фронті відбулося 91 боєзіткнення. ЗСУ знищили 1120 окупантів.
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Куп'янськ
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