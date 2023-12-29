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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Сили оборони ліквідували 850 окупантів, 13 танків та 26 артсистем, - Генштаб

29 грудня, 2023 п'ятниця
08:08
Війна з Росією ЗСУ

Українські війська протягом минулої доби відбили атаки росіян на Бахмутському, Авдіївському, Херсонському, Запорізькому, Мар'їнському та Куп'янському напрямках. Також ЗСУ знищили 850 окупантів

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.12.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 357520 (+850) осіб
  • танків ‒ 5953 (+13) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11033 (+18) од.
  • артилерійських систем – 8417 (+26) од.
  • РСЗВ – 938 (+3) од.
  • засоби ППО ‒ 620 (+3) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6539 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 1620 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
  • підводні човни - 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11215 (+35) од.
  • спеціальна техніка ‒ 1254 (+7)

Зведення Генштабу

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 14 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 12 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші воїни стримують ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 6 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки південніше Новодарівки, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони, отримав гідну відсіч та відступив.

Армія РФ завдала 4 ракетні та 86 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетні та 86 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Минулої доби ввечері російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БПЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною знищено 18 ударних БПЛА. Також, поточної доби російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів по Україні. Наслідки щодо атаки уточнюються.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Глушківка Харківської області; Невське, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Колодязі, Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Переїзне, Новобахмутівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили 2 зенітно-ракетних комплекси та 6 складів боєприпасів противника

ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 станції РЕБ, 2 зенітно-ракетних комплекси та 6 складів боєприпасів противника.

  • Упродовж тижня українські бійці просунулися біля Бахмута Донецької області та продовжили позиційні бойові дії з російськими військами.
Україна
ППО
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
безпілотник
Мар’їнка
Авдіївка
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ракетний удар
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