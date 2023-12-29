ISW повідомив, що ЗСУ просуваються під Бахмутом

Про це пише Інститут вивчення війни.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 20 грудня, показують, що українські сили незначно просунулися на південний схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута)", - йдеться у повідомленні.

Натомість російські пропагандисти стверджують, що російські війська просунулися на північ і схід від Богданівки та в напрямку Іванівського.

Речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що інтенсивність боїв під Бахмутом знизилася, але російські війська продовжують спроби захопити Богданівку, просунутися до Часового Яру і відновити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки.