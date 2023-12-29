ISW повідомив, що ЗСУ просуваються під Бахмутом
Впродовж тижня українські бійці просунулися біля Бахмута Донецької області та продовжили позиційні бойові дії з російськими військами
Про це пише Інститут вивчення війни.
"Геолокаційні кадри, опубліковані 20 грудня, показують, що українські сили незначно просунулися на південний схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута)", - йдеться у повідомленні.
Натомість російські пропагандисти стверджують, що російські війська просунулися на північ і схід від Богданівки та в напрямку Іванівського.
Речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що інтенсивність боїв під Бахмутом знизилася, але російські війська продовжують спроби захопити Богданівку, просунутися до Часового Яру і відновити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки.
- Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення, на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 12 російських атак.
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