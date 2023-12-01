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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією ЗСУ впродовж доби знищили 1280 окупантів, а з початку масштабної війни - понад 330 тис., - Генштаб
Оновлено

ЗСУ впродовж доби знищили 1280 окупантів, а з початку масштабної війни - понад 330 тис., - Генштаб

1 грудня, 2023 п'ятниця
07:43
Війна з Росією розбита російська техніка

За добу ЗСУ відбили атаки росіян на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Запорізькому та Мар'їнському напрямках, а також знищили 1280 окупантів

Про це 1 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 1 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 330 040 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 5564 (+13)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 372 (+32)
  • артилерійських систем – 7931 (+22)
  • РСЗВ – 912 (+2)
  • засобів ППО ‒ 602 (+2)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5976 (+22)
  • крилатих ракет ‒ 1567 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 399 (+38)
  • спеціальної техніки ‒ 1137 (+13)

Зведення Генштабу: Сили оборони відбили атаки ворога на 6 напрямках

Про це пише Генштаб.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії біля Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 6 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області, де силами оборони відбито 6 атак.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де українські воїни відбили 24 атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника біля Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші оборонці відбили 10 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку противник 11 разів безуспішно намагався відновити втраченого положення біля Роботиного Запорізької області. Також наші воїни відбили 4 атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Армія РФ завдала ракетний та 71 авіаційний удар по території України

Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 71 авіаційний удар, здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Минулої доби окупанти завдали чергових авіаційних ударів, застосувавши 19 БПЛА типу Shahed-136/131. З них 15 було знищено. Цієї доби загарбники вчергове атакувала Україну 2 керованими ракетами Х-59 та 12 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 1 керовану ракету Х-59 та 8 ударних БПЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області; Торецьк, Новомихайлівка, Авдіївка Донецької області; Тягинка, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Українські сили уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 зенітно-ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів, 1 радіолокаційну станцію та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

  • Вранці 1 грудня російські окупанти запустили ворожі БПЛА з північного напрямку. Повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей.
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Вбиті росіяни
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Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
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