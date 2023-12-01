У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу ворожих БПЛА
Вранці 1 грудня російські окупанти запустили ворожі БПЛА з північного напрямку. Повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей
Про це пишуть Повітряні сили.
Російські терористи близько 6 ранку запустили ударні БПЛА з північного напрямку. Повітряну тривогу спершу оголосили у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.
Пізніше тривога поширилась на Київ та Київську область.
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