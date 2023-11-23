Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Сили оборони за добу відбили 18 ворожих атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб

Сили оборони за добу відбили 18 ворожих атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб

23 листопада, 2023 четвер
19:33
Війна з Росією ЗСУ, БМП, ББМ, бронетранспортер

Протягом доби на фронті відбулося 52 бойових зіткнення, Сили оборони відбили 18 атак росіян на Авдіївському напрямку на Донеччині

Про це у вечірньому звіті пише Генеральний штаб ЗСУ

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося 52 бойових зіткнення. 

На Авдіївському напрямку окупанти, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 18 атак. Противник завдав 6 авіаційних ударів у районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське,  Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак.  Ворог завдав авіаційних ударів в районах Часового Яру, Богданівки, Кліщіївки, Торецька Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Часів Яр, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області. 

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 11 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів поблизу Водяного та Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Куп’янському напрямку противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки Харківської області, де силами оборони відбито 2 атаки. Завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки, Куп’янська, Курилівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костобобрів Чернігівської області; Олександрія Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Хрінівка Чернігівської області; Басівка, Степок, Мезенівка, Тур’я Сумської області; Гранів, Бочкове, Вовчанськ Харківської області.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Роботине, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Антонівка Херсонської області та Дмитрівка, Очаків Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

Наші воїни надалі утримують позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Росіяни завдали 38 авіаударів та здійснили 32 обстріли з РСЗВ

Ворог завдав 38 авіаційних ударів та здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони вразили 14 районів зосередження живої сили противника

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. 

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони та 4 артилерійських засоби противника.

Мелітополь
Луганщина
Сумщина
Херсонщина
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Куп'янськ
Читайте також:
23 листопада, 2023 четвер
ЗСУ атакують на лівобережжі Херсонщини та Мелітопольському напрямку, - ISW
Борис Максудов
23 листопада, 2023 четвер
Після поранення на фронті помер російський пропагандист Максудов
Прапор Словаччини
23 листопада, 2023 четвер
Війна в Україні увійшла в заморожену фазу, можна побачити рішення в мирних переговорах, - МЗС Словаччини
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.13
    Купівля 37.13
    Продаж 37.73
  • EUR
    Купівля 40.11
    Продаж 41.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
23 листопада
20:10
Окупанти на ЗАЕС
У РФ за кошти фонду Путіна знімають серіал про окуповану Запорізьку АЕС
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Кокетлива емпатія людожера
20:07
Ексклюзив
Андрій Дубас
Президент Асоціації українських банків спрогнозував рівень інфляції на 2024 рік
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 638-го дня війни: окупанти зазнають шалених втрат під Бахмутом, а російськими воєнними злочинцями зайнявся Європол
19:58
Сьомий Український жіночий конгрес
Міграція, ветеранська реінтеграція, Соня Сотник і Жадан: як пройшов другий день Українського Жіночого Конгресу
19:19
Пекін COVID
У Китаї спалах нової інфекції: загадкова пневмонія вражає переважно дітей
18:43
маніяк-людожер з міста Аніва Сахалінської області
Засуджений за людожерство та чотири вбивства: Путін помилував в'язня за участь у війні з Україною
18:36
танкер нафта
Під тиском санкцій США три грецькі компанії перестали перевозити нафту з РФ
18:24
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:22
Оновлено
система оповіщення сирена
У Повітряних силах заявили, що рішення про оповіщення населення під час вильотів МіГ-31К ще не ухвалили
18:19
Засідання РНБО
Чубайс, Сівкович і оточення Усманова: Зеленський ввів в дію нові санкції РНБО
18:01
OPINION
Борислав Береза
Зеленський вирішив домовлятися з... Трампом?
17:55
"Діти бомбосховищ": в Україні зняли серіал про Ягідне, де окупанти місяць тримали в підвалі сотні цивільних
17:45
Ексклюзив
Карта. Донбас_2211
Третю хвилю наступу на Авдіївку керівництво РФ поклало на плечі піхоти, - офіцер "Легіону Свободи"
17:33
Окупанти
В окупованому Токмаку росіяни провели рейд: шукали інформаторів ЗСУ та вибухові речовини
17:27
вертоліт
У Чехії та Словаччині впродовж тижня зібрали понад 400 тис. євро на Black Hawk для України
17:23
на фото бібліотека
Ще 10 бібліотек у Києві позбулися пов'язаних із РФ і радянською ідеологією назв: перелік
17:14
Ізраїль Сектор Газа
У МЗС Катару повідомили точний час початку перемир'я в Газі та звільнення заручників
16:44
НАТО
У НАТО пропонують створити "військовий Шенген"
16:36
Оновлено
удар РФ по Чорнобаївці 23.11.23
Окупанти обстріляли з артилерії Чорнобаївку: троє загиблих, є поранені
16:29
Україна - Боснія і Герцеговина
Ребров відреагував на результати жеребкування плей-офф Євро-2024
16:17
Олександр Дубінський
Квартири, автомобілі та земля: суд наклав арешт на майно нардепа Дубінського, його матері та ексдружини
16:09
Ексклюзив
Віктор Орбан
"Орбан не протверезіє, він хоче торгувати з Путіним Україною", - директор Інституту центральноєвропейської стратегії
16:05
OPINION
Єгор Чечеринда
Російські спецслужби причетні до блокування кордону України з Польщею та Словаччиною
15:51
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2211
Під Бахмутом ворог жене піхоту через власні мінні поля і мінує відходи, щоб не відступали, - бригада НГУ "Рубіж"
15:31
Система ситуаційної обізнаності DELTA
Виявлення цілей та координація підрозділів: Міноборони розширило функції системи спостереження за боєм DELTА
14:55
Віктор Орбан
ЄС схвалив виділення Угорщині 900 млн євро в обмін на розблокування допомоги Україні
14:39
Міністерство оборони України
Міноборони прискорило постачання нового озброєння до ЗСУ: процес триватиме до 20 днів
14:36
Латвія
Сейм Латвії одноголосно підтримав початок перемовин про вступ України до ЄС
14:15
Оновлено
Ілюстративне фото
Росіяни атакували Антонівку та Берислав на Херсонщині: загинув чоловік, є поранена
14:04
OPINION
Сергій Фурса
Які неприємності нас чекають без грошей дядечка Сема?
13:56
У Вірменії під час виступу Пашиняна у приміщенні уряду зникло світло
13:45
британія україна
Україна отримала $400 млн під гарантію Великої Британії. Куди спрямують кошти
13:42
Ексклюзив
Ахмед Закаєв
Не повторюйте наших помилок: бригадний генерал Закаєв назвав головні причини встановлення російського режиму в Ічкерії
13:37
Мелітополь
Окупанти в Мелітополі готують агентів для наведення ударів по місту після його деокупації, - Федоров
13:21
Михайло Мудрик (ліворуч)
Євро-2024: Україна дізналася суперників по плей-офф кваліфікації
13:13
путін
Путін прибув до Білорусі на зустріч ОДКБ
13:11
обряд заплітання весільної коси
До нематеріальної культурної спадщини України зарахували обряди "Гоніння гадюк" і заплітання весільної коси
13:00
Лікарі дістали уламок російської міни з серця 4-річної дівчинки
Лікарі дістали уламок російської міни з серця 4-річної дівчинки
12:45
фейсбук та інстаграм
Instagram дозволив завантажувати Reels користувачам з усього світу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV