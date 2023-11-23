Сили оборони за добу відбили 18 ворожих атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб

Про це у вечірньому звіті пише Генеральний штаб ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося 52 бойових зіткнення.

На Авдіївському напрямку окупанти, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 18 атак. Противник завдав 6 авіаційних ударів у районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Часового Яру, Богданівки, Кліщіївки, Торецька Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Часів Яр, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 11 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів поблизу Водяного та Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Куп’янському напрямку противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки Харківської області, де силами оборони відбито 2 атаки. Завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки, Куп’янська, Курилівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костобобрів Чернігівської області; Олександрія Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Хрінівка Чернігівської області; Басівка, Степок, Мезенівка, Тур’я Сумської області; Гранів, Бочкове, Вовчанськ Харківської області.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Роботине, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Антонівка Херсонської області та Дмитрівка, Очаків Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Наші воїни надалі утримують позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Росіяни завдали 38 авіаударів та здійснили 32 обстріли з РСЗВ

Ворог завдав 38 авіаційних ударів та здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони вразили 14 районів зосередження живої сили противника

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони та 4 артилерійських засоби противника.