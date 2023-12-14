Сили оборони за добу відбили 36 ворожих атак на Авдіївському напрямку, 13 – на Куп’янському

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 14 грудня.

За підтримки авіації ворог намагався прорвати оборону на Харківщині. Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському й Поліському напрямках оперативна ситуація суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи збройних сил Білорусі, як і раніше, виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонні, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону України. На цьому напрямку артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Сумської та Харківської областей.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 13 ворожих атак у районі Синьківки на Харківщині, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога східніше Тернів на Донеччині. Також окупанти завдали авіаудару в районі Серебрянського лісництва на Луганщині. Від артилерійських і мінометних обстрілів противника постраждали близько 10 населених пунктів Луганської та Донецької областей.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 7 ворожих атак біля Іванівського, Кліщіївки й Андріївки на Донеччині. Артилерійським і мінометним вогнем росіяни накрили близько 10 населених пунктів області.

На Авдіївському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших військ за підтримки авіації, проте успіху не мав. Українські захисники відбили 19 атак противника східніше від Новобахмутівки й Авдіївки, ще 17 – південніше від Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів рашистів на цьому напрямку зазнали понад 15 населених пунктів Донеччини.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки на Донеччині. Тут росіяни за підтримки авіації 11 разів марно атакували позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог не вів наступальних (штурмових) дій. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника північніше від Приютного, західніше та північно-західніше від Вербового Запорізької області. З артилерії та мінометів росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон та Антонівка Херсонської області й Очаків на Миколаївщині. Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Кринки на Херсонщині.

Авіація Сил оборони та ракетні війська вразили 2 райони зосередження рашистів

Українські воїни надалі утримують позиції на лівобережжі Херсонщини та продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Підрозділи ракетних військ також уразили 2 райони зосередження військових, озброєння й військової техніки противника.