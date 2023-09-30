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Головна Війна з Росією Сили ППО за ніч знищили на півдні 30 ворожих безпілотників

Сили ППО за ніч знищили на півдні 30 ворожих безпілотників

30 вересня, 2023 субота
08:45
Війна з Росією збитий "Шахед"

В ніч проти 30 вересня росіяни запустили ударні БПЛА по території України. Українська протиповітряна оборона знищила 30 ворожих дронів типу Shahed-131/136

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"З кримського мису Чауда БПЛА типу Shahed-131/136 були спрямовані переважно по південних регіонах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 30 безпілотників знищили у зоні відповідальності Сил оборони півдня:

  • 20 - на Вінниччині;
  • 6 - на Одещині;
  • 4 - на Миколаївщині.

Крім цього, через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа.

  • Ввечері п'ятниці, 29 вересня, росіяни запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Є влучання в об'єкт інфраструктури на Вінничині. Через російську атаку затримується низка поїздів.
ППО
Одещина
Миколаївщина
безпілотник
Вінниччина
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2023, субота
30 вересня
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