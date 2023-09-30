Сили ППО за ніч знищили на півдні 30 ворожих безпілотників

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"З кримського мису Чауда БПЛА типу Shahed-131/136 були спрямовані переважно по південних регіонах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 30 безпілотників знищили у зоні відповідальності Сил оборони півдня:

20 - на Вінниччині;

6 - на Одещині;

4 - на Миколаївщині.

Крім цього, через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа.