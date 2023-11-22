Сили ППО збили всі запущені вночі "шахеди"
Вночі на 22 листопада Росія атакувала Україну ударними безпілотниками та крилатою ракетою Х-22. Протиповітряна оборона збила всі дрони
Про це повідомили Повітряні Сили у Telegram.
Окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, РФ) 14-ма ударними БПЛА типу Shahed та крилатою ракетою Х-22 – із літака Ту22м3 з цього ж напрямку.
"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії, знищено усі 14 ворожих безпілотників Shahed-131/136. До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи у межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.
У ПС наголосили, що крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі та впала у Запорізькій області на відкритій місцевості - вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Попередньо без постраждалих.
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Ввечері вівторка, 21 листопада, російські терористи почали обстрілювати різні регіони України. ППО працювала щонайменше в 5 областях. На Херсонщині через атаку загинув чоловік
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