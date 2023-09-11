Сили ТрО отримали британські бронетранспортери FV432

Про це повідомив Military Media Center.

Британські бронетранспортери будуть обладнані приладами нічного бачення від українського виробника.

Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра повідомив, що Світовий Конґрес Українців загалом вже передав 40 машин. А також забезпечив підрозділи Сил ТрО медичним майном, різноманітною формою одягу, взуттям, електростанціями та бронетехнікою.

"Я щиро вдячний за таку допомогу. Ми цю техніку будемо використовувати для транспортування особового складу до переднього краю, щоб військовослужбовці були захищені", - зазначив Ігор Танцюра.

Як розповів президент СКУ Павло Ґрода, техніку вдалося купити завдяки платформі Unite With Ukraine, створеній для збору коштів на закупівлю обладнання для українських військових. Щоб підсилити ЗСУ, кошти жертвують українці та друзі України в більш ніж шістдесяти країнах світу. За словами Ґроди, нині СКУ закриває нову потребу – в розвідувальних дронах, броньованій техніці.

Фото: Military Media Center

Фото: Military Media Center

У понеділок, 11 вересня, компанія Rheinmetall заявила, що Федеральний уряд Німеччини доручив їй поставити в Україну 40 бойових машин піхоти Marder.

Гусеничний бронетранспортер FV432 призначений для перевезення особового складу на полі бою. Він має герметизований броньовий корпус, який забезпечує захист від куль і осколків артилерійських снарядів. Екіпаж машини складається з двох людей. Попри невеликі габарити, у бронетранспортері передбачено 10 десантних місць. На додачу FV432 можна використовувати як командирську машину, швидку допомогу, вантажний транспортер та машину зв'язку.