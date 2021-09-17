"Сильні історії" - на Еспресо 18 вересня стартує телепрем'єра циклу про неймовірних українців
18 вересня в ефірі Еспресо стартує показ телециклу "Сильні історії", створеного за підтримки Українського Культурного Фонду
"Сильні історії" - це телецикл з 12-ти програм – успішних прикладів становлення родин українців - батьків дітей з інвалідністю. Кожен випуск – це історія окремої сім’ї, яка виховує дитину з порушеннями розвитку – незрячу, з аутичним розладом, епілепсією, ДЦП та ін. – бореться за її повноцінне дитинство і життя – і успішно справляється з цією місією.
Сенс програми – дати інструкцію до дій батькам, які зіткнулися з викликом повноцінного виховання дитини з інвалідністю, сприяти нетворкінгу таких родин і поширенню контактів між ними, підняти рівень толерантності та поваги до "іншості" в суспільстві і закликати чиновників до відповідальності у напрямку втілення реформ інклюзивного виховання дітей.
Проєкт реалізовує громадська організація "Всеукраїнський демократичний форум".
Прем'єра першого епізоду циклу відбудеться цієї суботи, 18.09, о 10:30, з повтором о 17:00. Телеканал Еспресо видаватиме в ефір свіжі серії щосуботи та неділі.
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