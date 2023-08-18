Фільм "Сильні, як земля" – про тих, хто відчуває відповідальність за своїх близьких, знайомих, а часто навіть далеких і незнайомих. Про тих, хто відчуває відповідальність за країну в цілому. Відповідальність за те, якою вона є і якою вона буде. Бо вони знають: кожен з них і є Україна.

Це проєкт про віру – що війна неодмінно завершиться. І обов’язково завершиться перемогою України. Бо в різних куточках країни є звичайні незвичайні люди. Люди, котрі сильні, як земля…

В основі сюжету – історії людей із чотирьох областей: двох, частково окупованих російською армією, Київської та Чернігівської, та двох тилових районів на заході України, Львівської та Рівненської. Фільм показує життя внутрішньо переміщених осіб, людей, які перенесли свій бізнес, відновлювали свої будинки чи міську інфраструктуру або просто продовжували працювати, незважаючи на ризики війни.

Творча група:

Авторка ідеї та продюсерка – Анна Слюсаренко.

Режисерка – Людмила Мельник.

Сценаристка – Злата Угрин.

Оператор – Віктор Петренко.

Режисерка монтажу – Лариса Шабрацька.

Авторка і виконавиця пісні – Марина Круть.

Документальний проєкт створено Мережею захисту національних інтересів "А Н Т С" за сприяння Міжнародного фонду "Відродження".