Силовики Лукашенка під час обшуку в опозиціонера поставили його мати на коліна
Наприкінці листопада у Полоцьку (Білорусь) у 56-річної матері анархіста Романа Халілова Гаяне Ахтіян пройшов обшук, її затримали
Жінку заарештували на 10 діб за непокору міліції (стаття 24.3 КоАП Республіки Білорусь), а в грудні визнали підозрюваною у справі про грубе порушення порядку та перевели до Мінська, на Акрестіна, передає Медіазона Білорусь.
При цьому в телеграм-каналі "АнархістиБілорусі+", який, як вважає сам Роман Халілов, ведуть силовики, з'явилося відео зі сценами обшуку у його матері.
На ньому жінка стоїть перед озброєними чоловіками у спальні власного помешкання.
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Сам Халілов проходить обвинуваченим у справі організації "Революційна дія", порушеній проти нього та ще 14 анархістів. За інформацією самої організації, деяким з активістів закидають щонайменше 10 статей КК з епізодів, зокрема, п'ятирічної давності. У тому числі - "створення чи керівництво злочинної організацією, екстремістським формуванням", "масові заворушення", "хуліганство" тощо.
Халілов перебуває за кордоном.
Він та інші члени "Революційної дії" підтримують білоруську опозицію й поваленян режиму Олександра Лукашенка.
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