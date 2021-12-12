У Білорусі заборонили вивозити з країни борошно
Постанова підконтрольної режиму Лукашенка Ради Міністрів Республіки Білорусь №709 забороняє експорт борошна з пшениці звичайної та спельти
При цьому заборонено вивозити борошно не тільки білоруського виробництва, а й закордонного, пише мінська газета Наша ніва.
Також борошно не можна експортувати до країн-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЭС).
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Рішення набрало чинності 11 грудня 2021 року й діятиме протягом трьох місяців.
- Нагадаємо, заборону на експорт з Білорусі пшеничного борошна та гречки впроваджували в липні цього року. Діяла вона до жовтня.
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