Силовики Лукашенка "узялися" за доньку опозиціонера Латушка
Департамент фінансових переслідувань Комітету державного контролю Республіки Білорусь порушив кримінальну справу стосовно Яни Латушко, доньки опозиціонера Павла Латушка, в минулому - дипломата та міністра культури Білорусі
Її квартиру заарештовано, розповідає Nexta.
Білоруський генпрокурор Андрій Швед ще на початку 2022 року наказав знайти все майно близьких родичів керівника "Народного антикризового управління" (НАУ) Латушка, що нині живе та працює у Варшаві (Польща).
"Ми вже проходили цю історію у 1937-му році", - наголошує видання.
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