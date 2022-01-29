Силовики Лукашенка "узялися" за доньку опозиціонера Латушка

Її квартиру заарештовано, розповідає Nexta.



Білоруський генпрокурор Андрій Швед ще на початку 2022 року наказав знайти все майно близьких родичів керівника "Народного антикризового управління" (НАУ) Латушка, що нині живе та працює у Варшаві (Польща).





Яна Латушко з батьком

"Ми вже проходили цю історію у 1937-му році", - наголошує видання.