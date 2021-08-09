"Грубе порушення декларації прав людини": Денісова закликала світ посилити санкції проти РФ за зрив силовиками окупантів богослужіння ПЦУ в Криму

Про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Telegram.



"Силовики змусили настоятеля архімандрита Даміана зупинити ранкове богослужіння. Вони повідомили, що священник нібито звершував молитву не відповідно до російського законодавства та почали складати протокол", - написала вона.



Денісова наголосила, що переслідування членів релігійних організацій у Криму є грубим порушенням 18 статті Загальної декларації прав людини та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.



"Закликаю міжнародну спільноту посилити дипломатичний і санкційний тиск на Російську Федерацію та засудити дії, які порушують права громади Православної церкви України в Криму", - підсумувала уповноважена.



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