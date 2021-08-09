"Грубе порушення декларації прав людини": Денісова закликала світ посилити санкції проти РФ за зрив силовиками окупантів богослужіння ПЦУ в Криму
8 серпня російські "силовики центру боротьби з екстремізмом" увірвалися в храм Кримської єпархії Православної Церкви України в селі Балки в окупованому Криму та змусили зупинити ранкове богослужіння
Про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Telegram.
"Силовики змусили настоятеля архімандрита Даміана зупинити ранкове богослужіння. Вони повідомили, що священник нібито звершував молитву не відповідно до російського законодавства та почали складати протокол", - написала вона.
Денісова наголосила, що переслідування членів релігійних організацій у Криму є грубим порушенням 18 статті Загальної декларації прав людини та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
"Закликаю міжнародну спільноту посилити дипломатичний і санкційний тиск на Російську Федерацію та засудити дії, які порушують права громади Православної церкви України в Криму", - підсумувала уповноважена.
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