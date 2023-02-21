Причина цієї проблеми, яка лежить на поверхні, — це не взятий "Київ за три дні".

Але, мені здається, цей візит роз’ятрює куди глибшу рану. Байден, який в їхній масовій свідомості "хворий на деменцію старикашка", своїм приїздом показав всьому російському народові, що більше ніхто у світі їх не боїться. Він на весь світ, напередодні великого і беззмістовного послання Путіна сказав: "Вас ніхто більше не боїться, з вашими іскандерами, шістьма тисячами ядерних боєголовок, кувалдами Пригожина і хресними ходами".

Байден на весь світ, напередодні великого і беззмістовного послання Путіна сказав: "Вас ніхто більше не боїться, з вашими іскандерами, шістьма тисячами ядерних боєголовок, кувалдами Пригожина і хресними ходами"

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І цей символічний жест (середній палець) зрозуміли всі в найдальших і найзабитіших селах. Глибинний народ зрозумів: об них витерли ноги. Тепер росіяни чекають, що скаже Путін у відповідь. А він, можете не сумніватися, або промовчить або примітивно віджартується. Він не зможе, навіть як ненависний йому Хрущов сказати щось про кузькіну мать.

І ця, саме символічна частина візиту Байдена не менш важлива для нашої війни, ніж обіцяні 700 танків.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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