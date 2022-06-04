Сім'ям українських біженців дали 48 годин, щоб залишити готель у Дубліні

Про це пише радіо Дубліна FM104.

Сім’ям, які проживали в Address Hotel з березня, тепер доведеться переїхати до готелю Citywest в Саґґарті. Це село, що розташоване на південний захід від міста Дублін.

Видання повідомляє, що зараз у готелі проживають 24 українські школярі, які відвідують школу. І переїзд ускладнить добирання для дітей. Поки що жодних причин для переїзду не було зазначено, і не повідомили про організацію автобусного сполучення для школярів.

Станом на 20 травня Ірландія прийняла близько 30 тис. українських громадян.

27 травня ми повідомляли, що майже 30% українських біженців, які прибули до Ірландії, - діти віком до 14 років.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb