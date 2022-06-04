Сім'ям українських біженців дали 48 годин, щоб залишити готель у Дубліні
Вимушено переміщених людей з України переселяють з готелю у столиці Ірландії. Біженцям надали 48 годин, щоб зібрати речі
Про це пише радіо Дубліна FM104.
Сім’ям, які проживали в Address Hotel з березня, тепер доведеться переїхати до готелю Citywest в Саґґарті. Це село, що розташоване на південний захід від міста Дублін.
Видання повідомляє, що зараз у готелі проживають 24 українські школярі, які відвідують школу. І переїзд ускладнить добирання для дітей. Поки що жодних причин для переїзду не було зазначено, і не повідомили про організацію автобусного сполучення для школярів.
- Станом на 20 травня Ірландія прийняла близько 30 тис. українських громадян.
- 27 травня ми повідомляли, що майже 30% українських біженців, які прибули до Ірландії, - діти віком до 14 років.
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