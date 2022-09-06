English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Син та племінник Андрія Портнова виїхали з України як волонтери і не повернулися, – "Схеми"

Син та племінник Андрія Портнова виїхали з України як волонтери і не повернулися, – "Схеми"

6 вересня, 2022 вiвторок
23:47
Суспільство Андрій та Ігор Портнови

Син та племінник проросійського діяча Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов та Іван Поддубнов у березні отримали тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтери

Про це пишуть журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми".

22 березня 2022 року Львівська військова адміністрація внесла Ігоря Портнова у систему "Шлях" як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць.

Як зазначено у системі "Шлях", таке рішення щодо Ігоря Портнова Львівська військова адміністрація винесла на підставі відповідного звернення від ГО "Народна самооборона". Вже наступного дня, 23 березня 2022 року Портнов-молодший перетнув українсько-польський кордон в пункті пропуску "Краківець". Станом на 6 вересня 2022 року Ігор Портнов в Україну не повернувся.

Разом з ним кордон перетнув 23-річний Іван Поддубнов. Він – племінник Андрія Портнова, син його сестри Юлії Поддубнової, і саме на його автівці чоловіки виїхали з України. Іван Поддубнов також не повернувся в Україну станом на 6 вересня.

Журналісти "Схем" звернулися через три месенджери до Ігоря Портнова із проханням про коментар, він повідомлення прочитав, але не відповів.

"Схеми" також звернулись з проханням про коментар до Львівської обласної військової адміністрації, яка внесла Портнова у систему "Шлях".

"У нас в день понад 200 заявок від громадських організацій щодо внесення в систему "Шлях", якщо перевести в кількість людей – це понад 2000 людей в день, які їдуть за гуманітаркою. Таких проблем, на жаль, багато. У адміністрації немає функції перевірки, можливостей яким чином це перевіряти", – зазначив заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко.

Відповідно до даних аналітичної системи YouControl, в Україні є лише одна установа саме з такою точною назвою – Громадська організація "Народна самооборона". Її зареєстрували у 2014 році в Сумах. Засновниками ГО "Народна самооборона" є Юрій Ходзюк та Віктор Пентак. Журналістам вдалося поспілкуватися зі співзасновником ГО "Народна Самооборона" Віктором Пентаком. Він зазначив, що з 2015 року "має стосунок до організації лише на папері" і не звертався від імені громадської організації до ЛОДА щодо виїзду за кордон Ігоря Портнова. За словами Віктора Пентака, інший співзасновник "Народної самооборони" Юрій Ходзюк близько двох останніх років перебуває за кордоном. З самим Юрієм Ходзюком "Схемам" поспілкуватися не вдалося.

Міський голова Сум Олександр Лисенко у розмові з журналістами зазначив, що йому не відомо, щоб останнім часом ця ГО проявляла публічну активність, пов’язану з завезенням гуманітарної допомоги з-за кордону.

Журналісти також звернулись у львівський осередок активістів-волонтерів, зареєстрованих під брендом Народної самооборони. Керівник ГО "Народна самооборона Львівщини" Артем Хмиз повідомив журналістам "Схем", що його організація не зверталась до Львівської обласної військової адміністрації з проханням надати право виїзду з України Ігорю Портнову.

"Схеми" попросили ЛОДА надати копію звернення від громадської організації, на підставі якого Портнов-молодший був внесений у систему "Шлях". Станом на момент публікації, адміністрація не надала цей документ.

  • 12 липня стало відомо, що сам Андрій Портнов втік з України у червні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
волонтери
Читайте також:
3 вересня, 2022 субота
Путін вирішив, що він здобуде контроль над Україною чи зруйнує її, - військовий експерт Шерр
путін путлер
5 вересня, 2022 понедiлок
Останні заяви Путіна означають, що в РФ не виключають переходу до загальної мобілізації, - політолог Шлінчак
Борис Джонсон
5 вересня, 2022 понедiлок
Джонсон відреагував на обрання Трасс новою прем'єркою Британії
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.59
    Купівля 39.59
    Продаж 40.4
  • EUR
    Купівля 39.22
    Продаж 40.25
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
7 вересня
00:06
МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Зона ядерної безпеки й захисту. Гендиректор МАГАТЕ запропонував ООН розв'язання проблеми ЗАЕС
00:01
зенітна самохідна установка Gepard
Німеччина передала Україні радар COBRA і ще п’ять зеніток Gepard
2022, вiвторок
6 вересня
23:52
"Шахтар" - "Лейпциг", Ліга чемпіонів
"Шахтар" сенсаційно розгромив "Лейпциг" у стартовому матчі в Лізі чемпіонів
23:47
"Зараз така ситуація, коли не можна мовчати": Зеленський заявив про неприпустимість дозволу туризму в ЄС росіянам
23:23
ЗСУ, гармата
Раптовість наступу ЗСУ на Балаклію свідчить про жахливий безлад в армії РФ, - експерти
23:05
Бен Воллес
Бен Воллес залишився міністром оборони Великої Британії в уряді Трасс
23:03
Ліз Трас
Зеленський поговорив із Трасс і запросив її в Україну
22:57
Катерина Кузнецова
В Росії змінили виконавицю головної ролі в серіалі - вона українка і виступила проти війни
22:48
США та Китай
Байден зустрінеться зі Сі Цзіньпіном на саміті G20 за однієї умови
22:39
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Відсутність ЗАЕС в енергобалансі України не створить серйозних загроз для проходження осінньо-зимового періоду, - ексміністр енергетики Продан
22:21
Путін і Кім Чен Ин
Росія може купувати боєприпаси у Північній Кореї, — американський генерал
22:16
Окупанти посилюють репресії щодо мешканців Енергодару
Окупанти посилюють репресії щодо мешканців Енергодару, - розвідка
22:01
російські окупанти
Підіймають білий прапор. На Півдні окупанти здаються у полон, - Наталія Гуменюк
21:45
Аналітика
Сергій Згурець
Танкове табу і чому Шольц тримає "леопардів" у Німеччині, а Путін хоче звернутися за допомогою до Кім Чен Ина. Колонка Сергія Згурця
21:45
Ліз Трасс
Можемо пережити цей шторм. Ліз Трасс виголосила першу промову на посаді британського прем'єра
21:40
єврейська громада україни
ВПС Ізраїлю атакували два аеропорти в Сирії, - сирійські ЗМІ
21:30
Дмитро Кулеба
Попри заяву США, Україна вимагатиме визнання РФ країною-спонсором тероризму, - Кулеба
21:18
Знищений російський танк
Росія втратила у війні з Україною 1000 танків, — аналітики Oryx Intelligence
21:00
Зеленський відкрив торги на Нью-Йоркській біржі
Зеленський відкрив торги на Нью-Йоркській біржі, презентував платформу для залучення інвестицій Advantage Ukraine
20:54
nord stream 1 Північний потік газ
ЄС запропонував два варіанти обмеженні ціни на російський газ, - FT
20:40
Карін Жан-П'єр
У США пояснили, чому не варто оголошувати Росію державою-спонсором тероризму
20:26
окупанти рф
"Все мосты разъ**бали, мы просто здесь в полной ж**пе". Окупант з Херсонщини поскаржився дружині на безвихідь
20:11
Національний банк України
НБУ забезпечуватиме каси інших банків готівкою іноземних валют
20:02
Вибух на виставці у Чернігові
Військових, причетних до поранення дітей на виставці у Чернігові, взяли під варту
19:49
Leopard 1А5
"Поділ праці" має сенс. Шольц пояснив, чому Німеччина не постачатиме Україні танки
19:40
путін і орбан
Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти РФ. Вимагає зняти обмеження з трьох російських олігархів
19:34
ЗСУ
Російські військові ведуть з високою інтенсивністю повітряну розвідку БпЛА та намагаються покращити логістичне забезпечення своїх військ
19:32
Bayraktar Байрактар
Журналіст Славомір Сєраковський і польські волонтери перерахували у Фонд ЗСУ 23 млн 724 тис. злотих від збору коштів на Bayraktar
19:31
Оновлено
Бердянськ. Машина окупанта Бардіна
У окупованому Бердянську біля будівлі адміністрації підірвали автомобіль із "комендантом" міста
19:15
санкції проти Росії
Росія втратила доступ до критично важливих компонентів зброї. США і союзники контролюють можливі джерела постачань, - Politico
19:11
Місце, де народжуються зірки: телескоп Вебба сфотографував туманність "Тарантул"
19:03
нафта ембарго санкції
Індія вивчає пропозицію G7 щодо граничної ціни на нафту з РФ. Китай – проти
19:02
Італія
Італія планує скоротити споживання газу на 7% протягом зимового сезону
18:55
Ексклюзив
Ліз Трасс
Обрання Ліз Трасс новою прем'єркою Британії нічого гарного росіянам не обіцяє, - політик Рибачук
18:53
Суд заборонив "Партію Шарія"
В Україні остаточно заборонили "Партію Шарія"
18:34
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко провів зустріч з делегацією Латвійської Республіки
Латвія готова допомогти відбудувати інфраструктуру Чернігівщини, зруйновану внаслідок російських обстрілів
18:30
Інфографіка
АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:25
Латвія
"Це дорого й незручно. Але ми в Європі платимо грошима, а Україна - людськими життями": прем’єр Латвії про газовий шантаж РФ
18:15
Вивести військових і техніку РФ та створити зону безпеки навколо станції: МАГАТЕ опублікувала звіт за підсумками місії на ЗАЕС
18:04
Путін
"Захід або чесно назве Путіна ядерним терористом, або він посилить гібридний шантаж": Латиніна про майбутній звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV