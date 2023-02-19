Про це поінформувала синоптик Наталка Діденко в телеграмі.

"Новий лютневий тиждень в Україні розпочнемо невеликим морозцем вночі та плюсовою температурою повітря вдень у понеділок, загалом десь +2+5, на заході та півдні +4+8, на сході -1+3 градуси", - зазначила синоптик.

Так, 20 лютого в Україні буде очікується північно-західний, західний, "бадьорий та рвучкий" вітер: варто зважати на його пориви.

Щодо опадів, то уночі й уранці пройдуть дощ і мокрий сніг на Сході й південному Сході України. На Півдні - переважно дощ. А ввечері має бути мокрий сніг на Заході, Житомирщині, Вінниччині та Київщині.

Як пише Наталка Діденко, суттєві опади в більшості українських областей малоймовірні.

У столиці упродовж 20 лютого передбачається близько 2-4 градусів тепла, а ввечері з'явиться мокрий сніг.

"Найближчий тиждень делікатно натякатиме зимі, що пора збирати валізи.Опади чергуватимуться із перспективним сонцем, вітер майже весь час ганятиметься за хмарами, буде рвучким, до сильного, вночі градуси намагатимуться пірнути вниз (особливо 23 та 28 лютого), проте все ж вдень перемагатимуть, хай і скромні, але "плюси", - ствердила синоптик.

Попередньо, у березні в Україні потеплішає: особливо відчутно це буде на Півдні, Сході та в центральних областях.