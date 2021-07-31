Синоптик Наталка Діденко попередила про грози у перший день серпня
У неділю, 1 серпня, у західних та центральних областях України очікуються грозові дощі
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.
За її словами, 1 серпня атмосферний фронт циклону Гвідо зачепить грозовими дощами західні області України, а також місцями північну частину. Проте, на решті території України пануватиме спека.
Температура повітря протягом дня становитиме +29+32 градуси, на Сході та Півдні до +34 градусів. У західних областях повітря буде свіжішим на кілька градусів, +26+30 градусів.
"У Києві серпень дебютуватиме спекою, максимальна температура повітря досягатиме +30 градусів. Короткочасний дощ, гроза - очікується. Більш ймовірний та серйозніший - завтра ввечері", - написала Наталка Діденко.
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