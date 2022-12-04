Синоптик Наталка Діденко попередила про морози до 12 градусів
У понеділок, 5 грудня, в Україні подекуди температура повітря опуститься до 12 градусів морозу
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у telegram.
За її словами, найближчої ночі на Сході, Півночі та в Центрі України буде морозно.
Мінімальна температура повітря опускатиметься до -6...-12 градусів. На Заході та Півдні в нічні години очікується 0...-3 градуси (карта 1).
У понеділок вдень максимальна температура повітря становитиме -2...-5 градусів.
На Заході та Півдні - знову тепліше: від -1 до +3.
Практично повсюди буде рвучкий, до сильного, вітер. Напрямок - з південного сходу.
"Опадів поки не видно, завтра антициклон. А на Сході України - навіть зоряна ніч та сонячний день, прояснення (карта 2). Лише ввечері в понеділок в західних областях може з‘явитися дощ", - написала Наталка Діденко.
Вона додала, що у Києві 5 грудня очікується суха холодна вітряна погода. Вночі -6...-9 градусів, вдень -2...-4 градуси. Ожеледиця.
"Потепління там, де особливо холодно (Схід, Північ, Центр України), прийде з середини наступного тижня. З опадами і кашою на дорогах, але все ж без уїдливих морозів", - спрогнозувала Наталка Діденко.
Карта 1
Карта 2
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