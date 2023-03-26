Синоптик Наталка Діденко попередила про різку зміну погоди та мокрий сніг
28 березня на заході, півночі та у більшості центральних областей України очікується різке похолодання та дощі з переходом у мокрий сніг
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у telegram.
За її словами, у вівторок на заході, півночі та у більшості центральних областей України очікується різка зміна погоди: похолодання, штормовий вітер та серйозні дощі з переходом у мокрий сніг. Можливе тимчасове утворення снігового покриву. На сході та південному сході 28 березня втримається тепла погода, проте надалі й там похолоднішає.
Допоки ж 27 березня повсюди буде тепло. Максимальна температура повітря становитиме +12… +18 градусів. Проте перші ознаки приходу іншої повітряної маси у понеділок проявляться у західних областях, +8… +13 градусів. Дощі пройдуть на сході та в західних областях, де можливий перехід дощу в мокрий сніг. На півночі, у центрі, на сході та півдні — без істотних опадів.
У Києві понеділок буде теплим, до +14 градусів. Опади малоймовірні. 28 березня у столиці також очікується різка зміна погоди — суттєве похолодання, дощ з переходом у мокрий сніг, сильний штормовий вітер.
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