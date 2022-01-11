Синоптик Наталка Діденко попередила про рвучкий вітер і морози до -23°C
12 січня в Україні посиляться морози, а також утримуватиметься ожеледиця
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
У ніч на 12 січня в Україні температура повітря впаде до -10...-18°C . Удень слід очікувати -7...-12°C , а на Півночі - до -14°C .
Також синоптик попереджає про ожеледицю на дорогах. Суттєвих опадів не прогнозується.
З Півночі задуватиме рвучкий вітер.
У Києві в ніч на 12 січня температура повітря становитиме до -14°C , а вдень - до -12°C . Також будуть вітер і ожеледиця, однак сильних опадів Наталка Діденко не прогнозує.
Уночі на 13 січня морози посиляться до -15...-20°C , а в північних і північно-східних областях варто очікувати -20...-23°C.
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