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Синоптик Наталка Діденко попередила про сніг, дощ та тумани на Андрія

11 грудня, 2021 субота
18:22
Суспільство туман

У неділю, 12 грудня, в Україні очікуються тумани та опади у вигляді дощу та снігу

Про це повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко у facebook. 

За її словами, помірними і навіть сильними очікуються завтра опади в західній частині України.

"Особлива засторога туристам: від походів у гори варто утриматися!

Та й взагалі прогулянки містами, містечками й селами Прикарпаття 12-го грудня краще замінити спогляданням домашнього інтер‘єру - можна, наприклад, вазочки поміняти місцями чи знайти у комоді речі, які ви хотіли комусь подарувати на минулого Миколая, але передумали. Може, якомусь Андрію знадобиться - завтра ж Андрія", - нагадала Наталка Діденко. 

Вона додала, що опади - мокрий сніг, сніг, дощ, залежатимуть від температури повітря.

"На решті території України суттєвих опадів не очікується, хіба тумани, часом мряка, противна сіра хмарність, таке всяке казнащо аж до зимового сонцестояння 21 грудня. 

Коли можна буде якось легше зітхнути", - спрогнозувала Наталка Діденко. 

Температура повітря завтра порівняно комфортна, +6+9 градусів, на Півдні трохи вище. 

"Холодніше передбачається на Заході України, від 3 морозу до 3 тепла.

І також північний схід покаже нижчі градуси, 0+3 градуси. Втримається рвучкий вітер", - попередила Наталка Діденко. 

У Києві завтра суттєві опади не очікуються. У неділю буде тепло, до +6...+7 градусів. А в понеділок похолоднішає.
 

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