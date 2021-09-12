Синоптик Наталка Діденко попередила, що до України йде похолодання

Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

За її словами, у понеділок, 13 вересня, в Україні ще буде тепло. Температура повітря в більшості областей протягом дня складатиме +20+27 градусів.

"Дуже б радила завтра побільше позбирати теплого повітря, бо, наприклад, з вівторка на Заході та Півночі стане свіжіше. А забігаючи наперед, скажу, що кінець тижня, наступні вихідні, стануть в Україні явно холоднішими", - написала Наталка Діденко

Вона додала, що завтра на територію України прорветься атмосферний фронт, який принесе невеликі та помірні дощі в західні й північні області України, включно з Вінниччиною. Проте решта території - Схід, Південь та більшість центральної частини України ще належатимуть сухій повітряній масі.

У Києві понеділок буде теплим, до +23+26 градусів. Дощ - ймовірний, але скоріше в другій половині дня чи вже надвечір.

Кінець тижня в Києві буде вже холоднішим, температура повітря протягом п‘ятниці-неділі не перевищуватиме +15+18 градусів.

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