Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли чекати на потепління
Наступного тижня, 7-8 грудня, в Україні очікується потепління, разом з яким прийдуть опади
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.
За її словами, найближчими днями в більшості наших областей буде холодна та суха погода.
Нічна температура повітря очікується в межах -5-10 градусів, денна -1-5 градусів.
У західній частині та на півдні України буде тепліше: вночі та вдень від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Вітер 4 грудня у більшості областей буде південно-східного напрямку, поривчастий, сильний, часом навіть до штормових поривів, 15-20 м за сек, в Приазов'ї до 22 м за сек.
У Києві неділя очікується холодною, вночі -5-8 градусів, вдень передбачається -1-3 градуси.
Хоча опадів у столиці не буде, може дошкуляти рвучкий вітер до 10-12 м за сек.
"Потепління разом з опадами прийде до нас 7-8 грудня, з середи-четверга", - спрогнозувала Наталка Діденко.
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