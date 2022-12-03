Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.

За її словами, найближчими днями в більшості наших областей буде холодна та суха погода.

Нічна температура повітря очікується в межах -5-10 градусів, денна -1-5 градусів.

У західній частині та на півдні України буде тепліше: вночі та вдень від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Вітер 4 грудня у більшості областей буде південно-східного напрямку, поривчастий, сильний, часом навіть до штормових поривів, 15-20 м за сек, в Приазов'ї до 22 м за сек.

У Києві неділя очікується холодною, вночі -5-8 градусів, вдень передбачається -1-3 градуси.

Хоча опадів у столиці не буде, може дошкуляти рвучкий вітер до 10-12 м за сек.

"Потепління разом з опадами прийде до нас 7-8 грудня, з середи-четверга", - спрогнозувала Наталка Діденко.

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