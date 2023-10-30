Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли цього тижня очікувати найтепліший день в Україні
У вівторок, 31 жовтня, в Україні очікується найтепліший день. Стовпчики термометрів піднімуться місцями до 24 °C
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Дощу не буде - антициклональний характер погоди. Щоправда, протистояння східного антициклону та західних циклонічних процесів спричинить рвучкий вітер, часом до штормових поривів.
Фото: Наталка Діденко
В Україні прогнозують найтепліший день
У південних областях вночі та вранці подекуди туман.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 19-24 м/с.
Температура повітря протягом дня передбачається +17...+24 °C, а вночі +10...+14 °C.
Температура вночі на узбережжі морів до +15 °C.
На сході буде прохолодніше
Очікується мінлива хмарність, без опадів.
Температура повітря у східних та північно-східних регіонах вночі близько +8...+11 °C.
Столиця буде з мінливою хмарність
У Києві жовтень завершується сухою дуже теплою погодою. Очікується поривчастий вітер південного походження, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі +7...+12 °C, а вдень до +19 °C.
Якою погода буде надалі
У середу, 1 листопада, пройде дощ та дещо похолоднішає. До кінця тижня температура повітря в Україні коливатиметься у прийнятних межах, без морозів та снігу.
Відчутніше похолоднішає з 7 листопада, проте також не критично. Вже більш відповідна сезону холодна погода ймовірна з 12 листопада.
- Попередніми вихідними прогнозували дощі та штормові пориви вітру.
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