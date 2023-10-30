Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли цього тижня очікувати найтепліший день в Україні

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Дощу не буде - антициклональний характер погоди. Щоправда, протистояння східного антициклону та західних циклонічних процесів спричинить рвучкий вітер, часом до штормових поривів.

Фото: Наталка Діденко

В Україні прогнозують найтепліший день

У південних областях вночі та вранці подекуди туман.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 19-24 м/с.

Температура повітря протягом дня передбачається +17...+24 °C, а вночі +10...+14 °C.

Температура вночі на узбережжі морів до +15 °C.

На сході буде прохолодніше

Очікується мінлива хмарність, без опадів.

Температура повітря у східних та північно-східних регіонах вночі близько +8...+11 °C.

Столиця буде з мінливою хмарність

У Києві жовтень завершується сухою дуже теплою погодою. Очікується поривчастий вітер південного походження, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +7...+12 °C, а вдень до +19 °C.

Якою погода буде надалі

У середу, 1 листопада, пройде дощ та дещо похолоднішає. До кінця тижня температура повітря в Україні коливатиметься у прийнятних межах, без морозів та снігу.

Відчутніше похолоднішає з 7 листопада, проте також не критично. Вже більш відповідна сезону холодна погода ймовірна з 12 листопада.