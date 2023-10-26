Дощі по всій Україні та штормовий вітер: прогноз погоди на 27 жовтня від Наталки Діденко
У п'ятницю, 27 жовтня, по всій території України прогнозуються дощі та штормові пориви вітру. Температура повітря триматиметься у межах +13...+22 °C
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Вночі дощова погода накриє північні, центральні, південні регіони України, крім Одещини, та Карпати. Вранці очікуються у східних та в більшості західних областей. Натомість вдень у п'ятницю дощовий фронт накриє переважно лише в західній частині, а ввечері - захід та північ України.
"Вітер передбачається з південного заходу, 5-12 метрів за секунду, місцями на заході та півдні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду", - йдеться у повідомленні.
Температура повітря буде комфортною
Температура повітря у п'ятницю, 27 жовтня, коливатиметься у межах +13...+18 °C, а в південній частині +18...+22 °C.
У столиці буде тепло
У Києві 27 жовтня найближчої ночі пройде дощ, вранці та вдень - без істотних опадів, проте завтра ввечері - знову дощ.
У столиці буде тепло, впродовж дня близько +15 °C.
На яку погоду чекати далі
У суботу, 28 жовтня, деякі регіони на півночі та заході України накриє дощами, а ось центр, схід та південь опиняться у сухій та теплій погоді.
У неділю, 29 жовтня, буде сухо, сонячно та тепло. А у понеділок температура підійметься до +17...+22 °C.
- 26 жовтня у деяких регіонах України прогнозується температура у межах +12...+20 °C. Водночас увечері можна чекати дощі.
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