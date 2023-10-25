В Україні очікуються дощі та тепла погода: прогноз на 26 жовтня від Наталки Діденко
У четвер, 26 жовтня, у деяких регіонах України прогнозується температура у межах +12...+20 °C. Водночас увечері можна чекати дощі
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
"Циклон сьогоднішній поступово переміщуватиметься у східному напрямку, тягнучи за собою атмосферні фронти. Тому дощі, наприклад, на півночі та у центрі стихнуть і навіть вдень припиняться", - йдеться у повідомленні.
Проте, за словами Діденко, у четвер увечері дощі повернуться на територію України.
Температура буде комфортною
Температура повітря четвер, 26 жовтня, очікується комфортною: від +12 °C до +17 °C, а на півдні та південному заході України від +17 °C до +20 °C.
Погода у Києві
У столиці завтра очікується помірна температура у межах +14 °C.
Також вдень дощі припиняться, але ввечері знову прийдуть на територію столиці.
- 25 жовтня по всій території України пройдуть дощі - десь з проясненнями, десь рясні. Найтепліше буде на заході, а найнижчі температури очікуються в північних та східних областях.
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