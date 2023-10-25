В Україні очікуються дощі та тепла погода: прогноз на 26 жовтня від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

"Циклон сьогоднішній поступово переміщуватиметься у східному напрямку, тягнучи за собою атмосферні фронти. Тому дощі, наприклад, на півночі та у центрі стихнуть і навіть вдень припиняться", - йдеться у повідомленні.

Проте, за словами Діденко, у четвер увечері дощі повернуться на територію України.

Температура буде комфортною

Температура повітря четвер, 26 жовтня, очікується комфортною: від +12 °C до +17 °C, а на півдні та південному заході України від +17 °C до +20 °C.

Погода у Києві

У столиці завтра очікується помірна температура у межах +14 °C.

Також вдень дощі припиняться, але ввечері знову прийдуть на територію столиці.