Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у facebook.

За її словами, у понеділок Україна опиниться між двома атмосферними утвореннями — антициклоном Стефаном над східним Чорномор`ям та циклоном Стефанією над Скандинавією.

"Нам завтра будуть ближчі та природніші західні тенденції та й ім'я Стефанія для всіх українців особливе — тому 26 вересня атмосферні фронти зумовлять у більшості областей періодичні дощі.

У південній частині понеділок буде сухим", - пояснила Наталка Діденко.

За її словами, вітер в Україні очікується південно-західним, невеликим або помірним.

У південній частині України та на сході максимальна температура повітря досягатиме +19+24 градусів. На решті території впродовж дня передбачається +13+18 градусів.

У Києві завтра буде хмарно, є ймовірність дощу. Стовпчики термометрів коливатимуться близько +13 +14 градусів.

Наталка Діденко додала, що на наступному тижні очікується дуже тепла погода — до +20 +25, а часом і до +27 градусів у південній частині України, на сході та місцями у центральних областях.

"На півночі та заході буде свіжіше, проте без якихось відчутних холодів. А ось дощі періодичні випадатимуть — стежте за новими прогнозами", - підсумувала Наталка Діденко.

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