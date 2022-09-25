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Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні потеплішає

25 вересня, 2022 неділя
13:21
Новини погода осінь

Наступного тижня у південній частині України, на сході та місцями у центральних областях потеплішає до +20 +27 градусів

Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у facebook

За її словами, у понеділок Україна опиниться між двома атмосферними утвореннями — антициклоном Стефаном над східним Чорномор`ям та циклоном Стефанією над Скандинавією. 

"Нам завтра будуть ближчі та природніші західні тенденції та й ім'я Стефанія для всіх українців особливе — тому 26 вересня атмосферні фронти зумовлять у більшості областей періодичні дощі.

У південній частині понеділок буде сухим", - пояснила Наталка Діденко. 

За її словами, вітер в Україні очікується південно-західним, невеликим або помірним.

У південній частині України та на сході максимальна температура повітря досягатиме +19+24 градусів. На решті території впродовж дня передбачається +13+18 градусів.

У Києві завтра буде хмарно, є ймовірність дощу. Стовпчики термометрів коливатимуться близько +13 +14 градусів. 

Наталка Діденко додала, що на наступному тижні очікується дуже тепла погода — до +20 +25, а часом і до +27 градусів у південній частині України, на сході та місцями у центральних областях.

"На півночі та заході буде свіжіше, проте без якихось відчутних холодів. А ось дощі періодичні випадатимуть — стежте за новими прогнозами", - підсумувала Наталка Діденко. 

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