Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на Різдво за григоріанським стилем
У неділю, 25 грудня, антициклон принесе до України теплу та вологу погоду із дощем та мокрим снігом
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у telegram.
За її словами на Різдво за григоріанським календарем до України прийдуть сніг, дощ та тепла погода. Циклон з центром над Кримом та західні атмосферні фронти зумовлять вологу погоду в більшості областей. Випадатиме дощ, який переходитиме у мокрий сніг.
У східних областях 25 грудня - без істотних опадів, лише місцями незначний дощ. У другій половині дня неділі в західній частині опади також притихнуть. У Києві на Різдво очікується дощ з переходом у сніг. Температура повітря у столиці - вночі 0 +1 градус, вдень +1+3 градуси.
"Окрім красивої картинки мокрий сніг може ускладнювати рух на дорогах та тротуарах, налипаючи, де схоче - тому ходіть колядувати обережно і у міцному взутті.
Хай буде смачною сьогодні ввечері кутя, хай кожен, хто не вдома, відчує тепло, вірність і надії від найрідніших і навіть незнайомих, хай Вифлеємська зірка засяє нам новою радістю, яка не бувала. І в яку ми так віримо і яка обов'язково буде!" - побажала Наталка Діденко.
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