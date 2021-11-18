Синоптик Наталка Діденко: Українцям слід очікувати сильний вітер, дощі й мокрий сніг
В Україні 19 листопада трохи потепліє, проте будуть дощі й мокрий сніг
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Завтра в Україні очікується дощ та мокрий сніг. Мокрий сніг - не повсюди. Він випадатиме на Сумщині, місцями у Чернігівській, Київській, Полтавській, Харківській областях та в Карпатах.
Дощ прийде у південну частину України в другій половині дня або вже ввечері.
На Донеччині та Луганщині - без істотних опадів.
Вітер на Заході та Півночі України завтра посилиться, буде некомфортним.
Температура повітря після холодної ночі вдень трохи підвищиться, передбачається +2°C…+8°C.
20 листопада потепліє ще на кілька градусів.
У Києві пройдуть дощі.
У найближчу ніч температура повітря у столиці коливатиметься близько нуля, завтра вдень очікується до +5°C.
За словами пані Діденко, 20-21 листопада стане ще тепліше на пару градусів, проте атмосфера буде нестійкою, повітря вологим, з опадами, вітер - рвучким.
З 22-23 листопада знову похолодає, а ближче до наступних вихідних - знову потепліє.
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