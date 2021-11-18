Синоптик Наталка Діденко: Українцям слід очікувати сильний вітер, дощі й мокрий сніг

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Завтра в Україні очікується дощ та мокрий сніг. Мокрий сніг - не повсюди. Він випадатиме на Сумщині, місцями у Чернігівській, Київській, Полтавській, Харківській областях та в Карпатах.

Дощ прийде у південну частину України в другій половині дня або вже ввечері.

На Донеччині та Луганщині - без істотних опадів.

Вітер на Заході та Півночі України завтра посилиться, буде некомфортним.

Температура повітря після холодної ночі вдень трохи підвищиться, передбачається +2°C…+8°C.

20 листопада потепліє ще на кілька градусів.

У Києві пройдуть дощі.

У найближчу ніч температура повітря у столиці коливатиметься близько нуля, завтра вдень очікується до +5°C.

За словами пані Діденко, 20-21 листопада стане ще тепліше на пару градусів, проте атмосфера буде нестійкою, повітря вологим, з опадами, вітер - рвучким.

З 22-23 листопада знову похолодає, а ближче до наступних вихідних - знову потепліє.





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