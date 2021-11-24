Синоптики попередили киян про ожеледицю: можливе порушення руху транспорту
Водіїв попередили про ожеледицю на дорогах Київщини
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Так, вранці 24 листопада у Києві та області на дорогах буде ожеледиця.
Очікується І рівень небезпеки.
Зазначається, що погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
- Нагадаємо, в Україні 24 листопала буде холодно. Також очікується туман і сніг.
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