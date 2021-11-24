Синоптики попередили киян про ожеледицю: можливе порушення руху транспорту

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Так, вранці 24 листопада у Києві та області на дорогах буде ожеледиця.

Очікується І рівень небезпеки.

Зазначається, що погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Нагадаємо, в Україні 24 листопала буде холодно. Також очікується туман і сніг.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb