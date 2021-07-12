Синоптики попередили про загрозу сходження селевих потоків та зсувів ґрунту у Карпатах
Через зливи у річках Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей очікується підйом рівня води, а також можливі загрози сходження селевих потоків
Про це передає Укргідрометцентр.
“12 -13 липня на окремих гiрських притоках Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), у верхів'ях та малих водотоках річок Закарпаття очікується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 1,0 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків”, - йдеться в повідомленні.
Як наголошують синоптики, у мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів ґрунту.
Очікується перший рівень небезпеки.
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