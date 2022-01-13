Синоптики попереджають про шторм 13 січня: які області накриє вітер
У четвер, 13 січня, шквальний вітер охопить західні регіони України
Про це йдеться на сайті служби.
Так, 13 січня вдень в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).
За даними синоптиків, сильний вітер очікується в таких областях:
- Волинська;
- Львівська;
- Рівненська;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька;
- Закарпатська.
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