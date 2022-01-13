Синоптики попереджають про шторм 13 січня: які області накриє вітер

Про це йдеться на сайті служби.



Так, 13 січня вдень в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).



За даними синоптиків, сильний вітер очікується в таких областях:

Волинська;

Львівська;

Рівненська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Івано-Франківська;

Чернівецька;

Закарпатська.